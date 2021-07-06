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اندلع حريق، مساء الاثنين، بالطابق الثالث بفندق شهير بمنطقة سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث أي وفيات أو إصابات، فيما أرجعت التحريات الأولية سبب نشوب الخريق لعقب سيجارة ألقى بأهمال.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بفندق شهير بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وأخمادها وتبين من الفحص نشوب حريق بـ «تراس» الطابق الثالث بالفندق المشار إليه.

ورجحت المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال ما أدى لاندلاع النيران بأحد المقاعد بالتراس، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وبيان اسبابه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

عاجل- حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية.. والتحريات: بسبب عقب سيجارة القى بإهمال - فيديو وصور

عاجل- حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية.. والتحريات: بسبب عقب سيجارة القى بإهمال - فيديو وصور

عاجل- حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية.. والتحريات: بسبب عقب سيجارة القى بإهمال - فيديو وصور

عاجل- حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية.. والتحريات: بسبب عقب سيجارة القى بإهمال - فيديو وصور