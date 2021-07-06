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الداخلية: نقل الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى القاهرة الجديدة

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الداخلية: نقل الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى القاهرة الجديدة الداخلية: نقل الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى القاهرة الجديدة

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قررت وزارة الداخلية عن نقل الإدارة العامة لتصاريح العمل من الدراسة إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة.

قالت الداخلية :«يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 الجارى ،في إطار إستراتيجية الوزارة والتى ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات».

وأضافت: «وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق».

وتابعت :«فقد تقرر نقل الديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة. على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021».

المصرى اليوم

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