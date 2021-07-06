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السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل على رأس مستهدفات الاستراتيجية

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السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل على رأس مستهدفات الاستراتيجية السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل على رأس مستهدفات الاستراتيجية
"الدلامي": نسعى لخفض نسبة الوفيات على الطرق بواقع أكثر من 50 ٪

السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل على رأس مستهدفات الاستراتيجية

قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إنه خلال السنوات الماضية، انخفضت الحوادث بنسبة 56 ٪ والوفيات بنسبة 51 ٪ والإصابات بنسبة 30 ٪ ما أسهم في تحقيق عائد مالي للمجتمع يقدر بـ 8.5 مليارات.

وأضاف: نسعى إلى خفض نسبة الوفيات على الطرق بواقع أكثر من 50 ٪ وستكون التقنيات الحديثة في صلب مشروعاتنا لتعزيز السلامة المرورية؛ حيث تُسهم عمليات تطوير أنماط النقل وبخاصة السكك الحديدية والنقل العام في إزاحة ملايين الرحلات الخاصة بالشاحنات والسيارات عن الطرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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