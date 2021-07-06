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الكويت تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

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الكويت تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر الكويت تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر
نوهت بجهود لحل الأزمة ورحبت بتوافق اليمنية و"الانتقالي"

الكويت تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

أعربت الكويت عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهدافها الملاحة الدولية بزورقين مفخخين في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.

وفي التفاصيل، أشاد مجلس الوزراء الكويتي في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس, بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في إحباط هذه العملية العدائية الإجرامية التي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

ونوه المجلس بجهود المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن، مرحباً بتوافق ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف أشكال التصعيد الذي أعلن عنه مؤخراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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