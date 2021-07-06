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"ملاذ" لـ"سبق": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن

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"ملاذ" لـ"سبق": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن "ملاذ" لـ"سبق": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن
أكدت أنها الشركة الوحيدة المخولة رسميًّا بإدارة وتسويق المنتج ضد العيوب الخفية

أكدت شركة ملاذ للتأمين أنها الشركة الوحيدة المخولة رسميًّا بإدارة وتسويق منتج التأمين ضد العيوب الخفية للمساكن الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، وأصبح إلزاميًّا على المقاولين.

وتفصيلاً، قالت الشركة لـ"سبق": "حاليًا لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات التأمين للمشاركة في إدارة وتسويق منتج تأمين العيوب الخفية، وإنما تتم عبر منصة وموقع ملاذ للتأمين الإلكتروني فقط".

يُشار إلى أن الكود السعودي سيطبَّق على جميع أعمال البناء في القطاعَين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سُبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.

وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجَي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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