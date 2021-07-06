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قال حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه كان يفضل الاعتماد على محمد صبحي في حراسة مرمى المنتخب الأوليمبي وعدم استدعاء محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية «مستوى صبحي قريب من الشناوي وهو الأفضل للمستقبل من اجل اكتساب الخبرات وتأهيلية خاصة في حالة الفوز بالبطولة».

وواصل حديثه «الشناوي أحسن حارس مرمى في مصر ولعب كأس عالم وكان يجب أن يرتاح بعد المشاركات الأخيرة مع الأهلي».

وأكمل حسام حسن حديثه بانتقاد ضم لاعبين في مركز قلب الدفاع قائلاً: «كنت أفضل اختيار حجازي وأفشة بالإضافة إلى مهاجم وعدم ضم حارس مرمى ومدافع أخر».