المقاولون العرب يستيعد خدمات «نجمه» أمام الأهلي

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خدمات أمير عابد، ظهير أيمن الفريق، خلال مباراة الأهلي المقبلة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء إيقافه نتيجة حصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبي، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، التي انتهت الطلائع بهدف نظيف، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد المقاولون العرب لخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوزفي 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة11 مباراة، أحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.