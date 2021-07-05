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صفقة تبادلية منتظرة مع بيراميدز تحدد مصير عبد الله جمعة مع

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صفقة تبادلية منتظرة مع بيراميدز تحدد مصير عبد الله جمعة مع الزمالك صفقة تبادلية منتظرة مع بيراميدز تحدد مصير عبد الله جمعة مع

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سادت حالة من الغموض حول مصير عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى ، والذى اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت انباء خلال الساعات الماضية عن ترحيب الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برحيل عبد الله جمعة فى ظل تراجع مستواه الفنى مع الفريق، وعدم التزامه خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى تسبب في توقيع المدير الفني الفرنسي عقوبة على اللاعب الذى يعانى من إصابة في الوقت الحالي.

وينتهى عقد عبد الله جمعة مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم تتحرك الإدارة البيضاء لتجديد عقد اللاعب، وهو الأمر الذى يمثل علامة استفهام كبيرة في ظل ما تردد عن رغبة مسؤولي بيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

وتدرس لجنة إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دخول عبد الله جمعة فى صفقة تبادلية مع بيراميدز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصرى اليوم

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