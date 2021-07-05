كارتيرون يحدد طلبات الموسم الجديد.. تعرف على المراكز التى طلب الفرنسي تدعيمها

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حدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، طلباته بشأن تدعيم الفريق في الموسم المقبل، وعدد اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب المدير الفنى الفرنسي، من لجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم الفريق في 6 مراكز، وهى، مركز الظهير الأيمن، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب الوسط المساند الذي سيكون بديلا لفرجانى ساسي، مهاجم اجنبي، وصانع العاب، والظهير الأيسر.

ويعانى الزمالك في مركز الظهير الأيمن بسبب كثرة اصابات حازم امام، وعدم تقديم حمزة المثلوثي المستويات المنتظرة منه، بالإضافة لإبتعاد احمد عيد عن الصورة، كما يرغب الزمالك في التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون بديلا قويا لطارق حامد.

كما يرغب كارتيرون في لاعب وسط مساند لتعويض رحيل فرجانى ساسى في ظل قلة خبرات امام عاشور لتحمل مسؤولية هذا المركز، ومهاجم اجنبى قوى لتعويض رحيل مصطفى محمد بعد المستويات الضعيفة التي يقدمها الثنائي مروان حمدي الوافد الجديد من المقاصة، واسامة فيصل ناشيء الفريث، بالإضافة لصانع العاب في ظل تذبذب مستوى يوسف اوباما وكبر سن محمود عبدالرازق شيكابالا، كما طلب كارتيرون تدعيم الجبهة اليسرى في حالة عدم التجديد مع عبدالله جمعة ظهير ايسر الفريق، الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.