نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالبلينا

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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، يرافقه المهندس هيثم مازن، عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الاثنين، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بدائرة مركز ومدينة البلينا، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات قد تعطلها.

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع إنشاء مجمع خدمات برديس، ومحطة الرفع لمشروع صرف صحى برديس، كما تفقد مشروع توسعة مدرسة بني حلوة، ثم تفقد أعمال شبكات الإنحدار بقرية «الحجز» التابعة لمجلس قروي أولاد عليو، وكذلك تفقد أعمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحى بقرية «الحرجة بالقرعان»، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بقرية «الغنيمية».

واختتم القاضى جولته بتفقد مستشفى البلينا المركزي، ومرسى العبارات النهرية بالمدينة والذي يربط بين مركزي البلينا ودارالسلام، حيث اطمأن على سير العمل بتلك المشروعات، ومدى التقدم في نسب التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، موجها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ومعايير السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمواقع المشروعات.