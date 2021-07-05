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نائب محافظ سوهاج يشيد بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة

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نائب محافظ سوهاج يشيد بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة نائب محافظ سوهاج يشيد بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة

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أشاد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، بمنظومة «تقنين أراضى أملاك الدولة» بالمحافظة وطريقة أداء العمل بها، موجها بمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء المنظومة.

واستعرض نائب المحافظ- خلال الإجتماع- ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 3557 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 415 مليون جنيه، وجاري العمل على الإنتهاء من 2558 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة.

وتفقد القاضي، وحدة الإدخال لمنظومة التقنين بديوان عام المحافظة، واستمع إلى شرح من نائب رئيس اللجنة حول كيفية الأداء على منظومة الإدخال ومراحل التقنين، بداية من تقديم الطلب حتى تحرير التعاقد.

المصرى اليوم

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