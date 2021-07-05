ذاكرة الكتب .. صادره الملك فاروق.. ولم يسمع به الكثيرون.. كتاب «ضرب الإسكندرية» لعباس العقاد

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رغم أن هذا الكتاب لم يسمع به الكثيرون ولم يقرأوه، إلا أنه كتاب من أشهر كتب الأديب الكبير عباس محمود العقاد.. وقد صادره الملك «فاروق» بعد نزوله الأسواق بساعات ثم أزيح فاروق عن عرش مصر بعد المصادرة بأيام معدودات.

طبع الكتاب بدار المعارف ثم طبع مرة أخرى بأخبار اليوم أوائل عام 1952. هذا الكتاب دعا سفيرى بريطانيا وفرنسا إلى أن يطالبا فاروق بمصادرته، ثم تدخلت عناصر من أسرة محمد على وحبذوا مصادرة الكتاب الذى يكشف خبايا وأسرار كل من الخديو سعيد وإسماعيل وتوفيق وحتى عصر فاروق.

قام الملك فاروق بمصادرته مقتنعا بوجود قنابل موقوتة فيه قد تنفجر فى أسرته وفى السفراء الأجانب، خاصة سفير إنجلترا، وهى نفسها مرتكبة مذبحة الإسكندرية بتواطؤ أوروبى مباشر وغير مباشر، وعندما حاول العقاد توزيع الكتاب بمجهوده الشخصى بعد مصادرته هُدد بإنهاء حياته إن فعل، لكنه أعاد طبعه. وقد حقق مبيعات ضخمة، وكان أحد أكبر أسباب شهرة الأديب عباس العقاد، حيث لاقى شهرةً كبيرة.

وفى هذا الكتاب يؤرخ العقاد لحادثة من الحوادث التى كان لها أثر كبير فى تاريخ مصر الحديث. فيذكر فى هذا الكتاب اليوم الذى ضربت فيه القوات البحرية الإنجليزية مدينة الإسكندرية بالمدافع فى الحادى عشر من يوليو عام 1882م إبان الثورة العرابية.

وبعدما هاجم البريطانيون المدينة، شرعوا فى التو فى عملية غزو واسع النطاق لمصر لاستعادة سلطة الخديو. وظلت مصر تحت الاحتلال البريطانى حتى عام 1956.

وانتهى العقاد إلى أن قناة السويس كانت هى بيت القصيد فى أحداث يوم 11 يوليو 1882م. لينتقل بعدها لرصد فترة ماضية، فكما توافق التحالف «الأنجلوفرنسى» فى المنطقة، سبق وأن تحالف فى فترة مضت أيام «على بك الكبير» بالقرن الثامن عشر، أيام أن حاول «على بك» الاستقلال بمصر عن الحكم العثمانى.

يرى العقاد أن احتلال مصر هو الخطوة الأخيرة التى يسعى لها الغرب لكى يفرض على هذا البلد نمطًا فكريًا معينًا ولكى يحقق مصالحه وأحلامه الاستعمارية فى البلاد العربية، وانطلاقًا من هنا يبدأ العقاد كتابه بشكل مبدع، وغير تقليدى، حيث يبدأ فى البحث عن بدايات هذه الرغبات الاستعمارية، والمقدمات التاريخية لتلك الأحداث التى وقعت فى مصر، فرأى أن بداية هذا الأمر من عند الحروب الصليبية والتى شكلت خطرًا كبيرًا على المسلمين فى ذلك الوقت، ثم يبدأ العقاد فى تتبع سير الأمر تاريخيًا منذ تلك اللحظة حتى يصل إلى قضية أخرى هى الامتيازات الأجنبية والتى يراها أول قدم وضعها الاحتلال فى مصر، ويبدأ فى تحليل الأسباب التى أدت إلى وجود هذه الامتيازات، فيتحدث عن قضية الديون، وقناة السويس التى أفرد لها مساحة كبيرة فى الحديث عنها جغرافيًا وكيف أنها سببت العديد من المتاعب لمصر، ويتطرق للحديث عن الصهيونية العالمية، وعن اعتماد مصر على الجنود والضباط الأتراك والشراكسة واستبعاد المصريين، وغير ذلك من القضايا التى توضح كيف وصلت البلاد لما هى عليه.

ثم يستعرض العقاد أحداث قرن بكامله وبتتابع زمنى (1780 ـ 1880م).. وأشار إلى أن نجاح «محمد على» اعتمد على المساندة الشعبية (وهو بذلك يسقط معنى رفض انعزال «فاروق»، آخر ملوك مصر).. ثم انقضاض التحالف الأوروبى على جيش «محمد على» بقيادة ابنه «إبراهيم».. وتحدث عن دور المعارضة فى مجلس النواب المصرى الذى انتخب لأول مرة فى عهد الخديو «إسماعيل»... وانصبت الفكرة الأخيرة على «الثورة العرابية»، وتناول أحداثها بالتفصيل، وكيف وصل الأمر بتدخل الأسطول الإنجليزى وضرب الإسكندرية، وهزيمة جيش عرابى. إلا أنه يدافع عن «أحمد عرابى» ويعتبره بطلا شعبيا.

ولم ينته العقاد من كتابه، قبل أن يتوقف أمام «قناة السويس» والحديث عنها، وكان وقتها المعسكرات الإنجليزية تحتلها، بينما نشطت حركة المقاومة الشعبية (خلال فترة أواخر الأربعينيات والنصف الأول من الخمسينيات من القرن الماضى).. ولا يختم العقاد كتابه إلا بعد أن أوضح فيما كتبه من أحداث هى التى أنتجت «حادث الثلاثاء الحزين» ويعنى 11 يوليو عام 1882م.

غلاف الكتاب

وعباس محمود العقاد أديب ومفكر وصحفى وشاعر، ولد فى أسوان عام 1889م، وهو عضو سابق فى مجلس النواب المصرى، وعضو فى مجمع اللغة العربية، لم يتوقف إنتاجه الأدبى بالرغم من الظروف القاسية التى مر بها، ويعد العقاد أحد أهم كتاب القرن العشرين فى مصر، وقد ساهم بشكل كبير فى الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف للمكتبة العربية أكثر من مائة كتاب فى مختلف المجالات، نجح العقاد فى الصحافة، ويرجع ذلك إلى ثقافته الموسوعية، فقد كان يكتب شعراً ونثراً على السواء، وظل معروفا عنه أنه موسوعى المعرفة يقرأ فى التاريخ الإنسانى والفلسفة والأدب وعلم الاجتماع.

اشتهر بمعاركهِ الأدبية والفكرية مع الشاعر أحمد شوقى، والدكتور طه حسين، والدكتور زكى مبارك، والأديب مصطفى صادق الرافعى.