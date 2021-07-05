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مساعد وزير الخارجية الأسبق: «سد النهضة» من أهم المعارك التفاوضية التي تقودها

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: «سد النهضة» من أهم المعارك التفاوضية التي تقودها مصر مساعد وزير الخارجية الأسبق: «سد النهضة» من أهم المعارك التفاوضية التي تقودها

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي يريانه مناسبًا، مؤكدا أننا في مرحلة القرارات المصيرية بشأن أزمة سد النهضة.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسعى المصري في أزمة سد النهضة عادل ومنطقي، لافتا إلى أن الأزمة مسألة شديدة التعقيد، حيث إن مصالح بعض الدول تلعب دورًا في الأزمة.

وأضاف حجازي أن سامح شكري، وزير الخارجية، يقوم بترتيب وتوضيح للمشهد وموقف مصر والسودان وذلك قبل جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل.

وأشار إلى أن قضية سد النهضة تحولت إلى تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب التعنت الإثيوبي، وهذا يجعل التعامل مع الملف يتطلب حساسية شديدة.

ولفت حجازي إلى أن معركة سد النهضة من أهم المعارك التفاوضية التي تقودها مصر.

وأكد أن المجموعة العربية داعمة لموقف مصر والسودان أمام مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، موضحا أن العضو العربي في مجلس الأمن يدعم موقف القاهرة والخرطوم من أجل التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.

واستطرد أن والصين والهند دول منبع للأنهار ومن مصلحتها عدم مناقشة ملف المياه داخل مجلس الأمن، مشددا على أن أزمة سد النهضة خطر على استقرار حركة التجارة في المضايق البحرية.

المصرى اليوم

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