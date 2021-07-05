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لأسباب فنية : طائرة مدنية تهبط اضطراريًا في مطار الكويت

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لأسباب فنية : طائرة مدنية تهبط اضطراريًا في مطار الكويت لأسباب فنية : طائرة مدنية تهبط اضطراريًا في مطار الكويت

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بطت طائرة مدنية قادمة من البحرين اضطراريا ، في مطار الكويت،اليوم الاثنين، دون وقوع أي إصابات في صفوفالطاقموالركاب الركاب

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن الطيران المدني الكويتي، أكد في بيان أن طائرة من نوع إيرباص (A321) قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا هبطت اضطراريا "بسلام" في مطار الكويت، في تمام الساعة 17:05.


وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

هذا وتوقفت الحركة الملاحية الجوية في المطار لفترة من الوقت، قبل أن تعلن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عودتها بشكل طبيعي بعد توقف محدود لرادار الملاحة الجوية لأسباب فنية.

المصرى اليوم

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