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علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الري الصادر قبل قليل والذي يفيد بإخطار مصر من قبل إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، قائلًا: «كلام خطير وتصرف عدواني ضد شعبي مصر والسودان».

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن كلام وزارة الري الإثيوبية بمثابة إعلان حرب صريح ضد مصر والسودان، قبيل جلسة مجلس الأمن المحدد لها الخميس المقبل.

وأشار موسى إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لا يهمه أحد وضرب بكل القوانين واللوائح الأفريقية والعالمية عرض الحائط، مؤكدا: «هناك تطور خطير وسلبي للغاية نتج عن التحرك الإثيوبي الأحادي ببدء الملء الثاني لسد النهضة، وما فعلته إثيوبيا رغم كل التحذيرات التي تلقتها يعد زلزالًا».

واستطرد موسى: «ماذا يريد المجتمع الدولي من مصر والسودان أمام هذا التحدي الخطير من قبل دولة لا تعترف باتفاقيات ولا مبادئ أو مواثيق؟».

ولفت موسى إلى أن إثيوبيا عمدت لإفشال كل الاجتماعات منذ عام تقريبا ولم تحضر أي منها؛ وذلك للوصول للنقطة التي نحن عليها الآن وهي فرض الأمر الواقع.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد تلقى الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان رسمي الاثنين، إن عبدالعاطي وجه خطابا رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ووتابعت: «وزارة الخارجية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس– والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل- بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي».