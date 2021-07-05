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«الري»: إثيوبيا تتحدى وتفرض علينا أمرا واقعا.. والعالم كله يشهد قراراتها الأحادية

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«الري»: إثيوبيا تتحدى وتفرض علينا أمرا واقعا.. والعالم كله يشهد قراراتها الأحادية «الري»: إثيوبيا تتحدى وتفرض علينا أمرا واقعا.. والعالم كله يشهد قراراتها الأحادية

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علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على خطاب إثيوبيا بشأن البدء في الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي »: «قمنا بنشر بيان منذ قليل لأن الخطاب وصل إلينا متأخرا، وتم إعداد رد من قبل وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وإرساله للجانب الإثيوبي، وإرسال نسخة لمجلس الأمن».

وتابع: «نشهد إجراء أحاديا جديدا من الجانب الإثيوبي وهو سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا»، وتابع: «العالم كله يشهد القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا»، مؤكدا: «ما تفعله إثيوبيا يمثل انتهاكا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنظم المشروعات المقامة على الأنهار الدولية».

وأوضح: «إثيوبيا تفرض علينا أمرا واقعا، وهو إجراء أحادي لا يفيدنا في شيء، ولا يعتبر تنسيقا لأنه بدأ الملء بالفعل ولا ينتظر موافقتنا»، مردفا: «الجواب يؤكد أن إثيوبيا ما زالت تتحدي الأعراف والقوانين الدولية، ولا تنظر إلى مصالح دولتي المصب، وهو إجراء أحادي شاهدناه على مدار سنوات طويلة».

المصرى اليوم

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