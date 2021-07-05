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الجيزة تزيل حالات بناء مخالف ببولاق الدكرور ( صور)

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تواجه محافظة الجيزة مخالفات البناء بمنتهى الحزم، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي ذلك الإطار، قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة لحجرتين تم بناؤهما دون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضي في شارع أحمد إسماعيل من شارع بهجت الشوربجي، وإزالة حوائط ٣ شارع أم القرى من شارع أبوزيد بدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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