تسمم طفلة تناولت «كيروسين» بطريق الخطأ بسوهاج

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أصيبت اليوم طفلة عمرها «عامين» بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم، عقب تناولها مادة «الكيروسين» بطرق الخطأ داخل منزلها بدائرة مركز سوهاج.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بوصول الطفلة ندا. أ. ع «عامين» وتقيم بدائرة المركز إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصابه بحالة إعياء وإفرازات بالصدر إدعاء تناول مادة مجهولة، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها عبير. ع. أ «28 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل تناولت مادة «الكيروسين» بطريق الخطأ مما أدى لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.