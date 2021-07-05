أخبار عاجلة

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات -
وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تسمم طفلة تناولت «كيروسين» بطريق الخطأ بسوهاج

Print
تسمم طفلة تناولت «كيروسين» بطريق الخطأ بسوهاج تسمم طفلة تناولت «كيروسين» بطريق الخطأ بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت اليوم طفلة عمرها «عامين» بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم، عقب تناولها مادة «الكيروسين» بطرق الخطأ داخل منزلها بدائرة مركز سوهاج.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بوصول الطفلة ندا. أ. ع «عامين» وتقيم بدائرة المركز إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصابه بحالة إعياء وإفرازات بالصدر إدعاء تناول مادة مجهولة، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها عبير. ع. أ «28 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل تناولت مادة «الكيروسين» بطريق الخطأ مما أدى لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا