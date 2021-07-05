إسرائيل: انخفاض فعالية لقاح فايزر في منع الإصابة بكوفيد-19

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سجلت إسرائيل اليوم الاثنين تراجعا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في منع حالات الإصابة والمرض المصحوب بالأعراض لكن اللقاح ما زال فعالا بدرجة كبيرة في منع تفاقم المرض.

وتزامن نقص الفعالية مع انتشار سلالة دلتا من الفيروس ورفع قيود التباعد الاجتماعي في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن فعالية اللقاح في منع كل من الإصابة والمرض المصحوب بالأعراض انخفضت إلى 64 في المئة منذ السادس من يونيو حزيران.

وفي نفس الوقت ما زال اللقاح فعالا بنسبة 93 في المئة في منع دخول المرضى المستشفى أو تفاقم الإصابة بالفيروس.

ولم يورد بيان أصدرته الوزارة ما كان عليه المستوى السابق كما لم يتضمن أي تفاصيل أخرى. ومع ذلك نشر المسؤولون في الوزارة تقريرا في مايو أيار تضمن أن اللقاح وفر وقاية من الإصابة ومن تلقي العلاج في المستشفى والأعراض الحادة بنسبة 95 في المئة.

ورفض متحدث باسم فايزر التعليق على المعلومات الإسرائيلية لكنه أشار إلى أن أبحاثا أخرى تثبت أن الأجسام المضادة التي تتكون من اللقاح ما زالت قادرة على تحييد جميع السلالات المكتشفة في الفحوص ومن بينها دلتا، وإن كان بقوة أقل.

وتلقى نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر في حملة شهدت انخفاض عدد الإصابات من أكثر من عشرة آلاف إصابة يوميا في يناير كانون الثاني إلى أعداد من رقم واحد في الشهر الماضي.

ودفع ذلك إسرائيل إلى إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي تقريبا وكذلك استخدام الكمامات رغم أنه قد أعيد فرض استخدامها جزئيا في الأيام الماضية. وفي نفس الوقت انتشرت في إسرائيل السلالة دلتا التي لها الهيمنة على السلالات الأخرى في العالم.

ومنذ ذلك الحين ارتفع العدد اليومي للإصابات بصورة تدريجية إلى 343 أمس الأحد. وارتفع عدد الإصابات الخطيرة من 21 إلى 35.