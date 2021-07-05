"جونسون": الكمامة لن تبقى إلزامية بعد أسبوعَيْن.. لكنني سأظل أرتديها

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قال إنه بحلول 19 يوليو الجاري سيكون ثلثا البالغين تلقوا اللقاح كاملاً

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين أن وضع الكمامة لن يعود إلزاميًّا في إنجلترا بعد أسبوعين من الآن، فضلاً عن رفع القيود الرئيسية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، معولاً على "المسؤولية الفردية".

وتفصيلاً، أوضح "جونسون" في مؤتمر صحفي عصر الاثنين أنه ينوي في 19 يوليو رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا، ومن بينها إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وهو قرار يثير جدلاً مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة دلتا. وستقر الحكومة هذه الإجراءات في 12 يوليو.

وبشأن رفع شرط وضع الكمامة التي عارضها علماء وأطباء أوضح جونسون أنه أراد "الابتعاد عن القيود القانونية، والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بناء على المعلومات المتوافرة".

لكن رئيس الوزراء المحافظ دعا -رغم ذلك- "إلى توخي الحذر"، مشيرًا إلى أنه شخصيًّا سيستمر في وضع الكمامة في الأماكن المكتظة، لكنه شدد على أنه يعول على "المسؤولية الفردية" للمواطنين الإنجليز، حسب "العربية نت".

وقال جونسون أيضًا إن العمل عن بُعد لن يكون ضمن التوصيات بعد الآن، وإن قاعات العروض والملاعب ستُفتح بكامل قدرتها الاستيعابية، كما يمكن للمراقص الليلية أن تستقبل الرواد مجددًا.

وجدَّد التأكيد أن الحكومة تريد وضع حد للحجر الصحي الإلزامي للبريطانيين الملقحين بالكامل العائدين من بلد مصنف "برتقاليًّا"، وبينها وجهات سياحية أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ويتوقع أن يصدر إعلان عن وزير النقل خلال الأسبوع الحالي.

وكان مقررًا رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أُرجئ شهرًا بسبب انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى، التي باتت تمثل حاليًا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة التي اقترب عددها من 30 ألفًا في الأيام الماضية.

وخرجت بريطانيا، الدولة الأوروبية التي تعد الأعلى في عدد الوفيات بالوباء (128 ألفًا) بعد روسيا، تدريجيًّا من الإغلاق الثالث في فصل الشتاء مع إعادة فتح المطاعم والمتاجر غير الأساسية والأماكن الثقافية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 66 مليون نسمة.

وبحسب الحكومة البريطانية، فإن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الإصابات ستواصل الارتفاع مع رفع القيود "لكن الرابط مع دخول المستشفيات والوفيات تراجع" بفضل التلقيح.

وتقدر الحكومة أنه بحلول 19 يوليو سيكون ثلثا البالغين قد تلقوا اللقاح كاملاً، ومن أجل تسريع حملة التطعيم أعلن جونسون الاثنين أن الفترة الفاصلة بين الجرعتين لمن هم دون الأربعين ستقلص من 12 أسبوعًا إلى ثمانية أسابيع.