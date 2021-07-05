مستشار الرئيس يحذر من فتح البلاد بشكل كامل بدون إجراءات احترازية

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن فتح البلاد بشكل كامل دون إجراءات احترازية غير جيد في ظل أزمة كورونا، مضيفا أنه لابد من الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لكورونا، متابعا أن أعداد الإصابات في تناقص، ومستمرون في كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع: «المواطنون عليهم دور كبير خلال الإجراءات الاحترازية، وفيروس كورونا لم يتحور في مصر، ومتحور دلتا كورونا غير موجود في مصر».