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.. نقيب الصيادلة الاردني : شددنا على توسيع تمثيل المرأة بقانون البلديات واللامركزية

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فيديو .. نقيب الصيادلة الاردني : شددنا على توسيع تمثيل المرأة بقانون البلديات واللامركزية .. نقيب الصيادلة الاردني : شددنا على توسيع تمثيل المرأة بقانون البلديات واللامركزية

جى بي سي نيوز   - :  لا زال مشروع قانون البلديات واللامركزية يشغل الرأي العام والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مشتركة القانونية والادارية النيابية التي تواصل اجتماعاتها مع مختلف الجهات والمتخصصين للإستماع لوجهات نظرهم بمشروع  القانون .

وكنا في المدينة نيوز نشرنا لقاء مع نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي ونقلنا وجهة نظره بمشروع القانون وانطباعاته عن اللقاء ، وكذلك تم بث لاجتماع اللجنة مع مجلس النقباء في وقت سابق .

وعقب اجتماع مجلس النقباء  التقت المدينة مع نقيب الصيادلة  رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني الذي كانت له وجهات نظر طرحها في الاجتماع وتجدونها عبر الفيديو الذي سنضع رابطه اسفل هذه التقرير .

 وقد قال الكيلاني للمدينة نيوز  إنهم  وضعوا العديد من الملاحظات على القانون من أهمها زيادة تمثيل المرأة  واعطاء الحقوق كاملة لمجالس المحافظات في اللامركزية ووصف لقاء مجلس النقباء باللجنة النيابية بأنه ناجح   .

شاهد زيد الكيلاني عن اللقاء :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

 

جي بي سي نيوز

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