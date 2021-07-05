شعلان والشيحي يشاركان في ختام برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد

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استقبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الاثنين، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الأولى من «برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد»، بحضور الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، باشراف الدكتورة نجلاء فتحي، المدير التنفيذي للمركز.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية أعرب الدكتور عثمان شعلان، عن ترحيبه بالمشاركة المتميزة للدكتور أشرف الشيحي ،وتواجده في رحاب جامعة الزقازيق التي تحرص على إعداد القيادات الجامعية، والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم ،وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن برنامج الدورة تضمن 6 جلسات تدريبية تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات حول التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، وكذلك دور القيادات في جودة التعليم، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية إدارة الأزمات والكوارث وإدارة تطوير الذات والتغلب على ضغوط العمل وكذلك القيادة والإشراف وإدارة فرق العمل وفن القيادة الجامعية.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور عثمان شعلان، والدكتور أشرف الشيحي، بتسليم 21 متدرب من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس شهادات اجتياز الدورة.