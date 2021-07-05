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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إطلاق حملة توعوية متكاملة؛ لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية المعينة على أداء مناسك الحج لهذا الموسم الاستثنائي، وستكون في مستهل الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء المناسك، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج، هذا العام ستكون مختلفة عن الأيام الاعتيادية ‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، مشيرًا إلى أنه ستوضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وبين أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات ‏، سيُنتهى من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذي القعدة الحالي، لافتاً النظر إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ 10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وأدخل من خلالها أكثر من 500،000 طلب ‏والمستهدف منها 60,000 طلب، وبالتالي تطبق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء المناسك مع مراعاة الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال: «الوزارة وظفت العديد من البرامج والمشروعات التقنية،التي أحدثت هذه السنة والسنوات الماضية وتحديداً هذه السنة نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏ستكون هناك فرق عمل من وزارة الحج والعمرة، ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة لفئة»الأشخاص ذوي الإعاقة«، و- بإذن الله- سيكون عددهم ليس باليسير، ‏والتواصل ما زال مستمرا مع جهات الاختصاص ‏، وسيكون هناك مخيم مخصص ‏لهؤلاء الفئة التي ستكون خدمتهم بنفس وتيرة الخدمات المقدمة لبقية ضيوف الرحمن.