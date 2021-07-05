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السلطات العراقية توجه بحسن التعامل مع المحتجبن

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السلطات العراقية توجه بحسن التعامل مع المحتجبن السلطات العراقية توجه بحسن التعامل مع المحتجبن

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أفادت وزارة الداخلية العراقية، بأن هناك توجيهات بالتعامل الحسن مع المتظاهرين وتوفير الحماية لهم.

وبحسب بيان للوزارة، وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، "بأهمية التعامل الحسن مع المتظاهرين وتوفير الحماية لهم، فضلا عن تكثيف الجهود والعمل الميداني من أجل توفير الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في البيان إلى أن الوزير عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع جميع قادة شرطة المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية.

ولفت البيان إلى أنه "تمت مناقشة مواضيع مهمة في مقدمتها إدامة التماس مع قيادة العمليات وتذليل العقبات للارتقاء بالعمل الأمني".

وأشار إلى أن الوزير أكد أن "قائد الشرطة هو المسؤول عن جميع موارد الوزارة في محافظته"، مؤكدا أن "يكون هناك تواصل مستمر مع جميع مفاصل الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظات".

ونظم مئات العراقيين احتجاجا في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، بينما تجاوزت درجات الحرارة في ظل انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه لا سيما في فترة تشهد فيها البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين مئوية.

خرج مئات العراقيين الجمعة في العاصمة بغداد للاحتجاج على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه بينما تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية في بعض أنحاء البلاد. فيما أدى المصلون صلاة الجمعة في حي مدينة الصدر في بغداد وهم يتصببون عرقا أسفل مظلات ثم نظموا احتجاجا ينتقد لعدم توفير كهرباء كافية للمواطنين.

المصرى اليوم

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