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تشكيل البرازيل المتوقع ضد بيرو في كوبا أمريكا

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تشكيل البرازيل المتوقع ضد بيرو في كوبا أمريكا تشكيل البرازيل المتوقع ضد بيرو في كوبا أمريكا

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تشكيل منتخب البرازيل في مواجهة بيرو فجر الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021

تواجه البرازيل ضيفتها بيرو في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021 على نيلتون سانتوسوتبحث جماهير السامبا البرازيلية عن استعدادات نجوم منتخب البرازيل للمباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ومنتخب بيرو .

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تشيلي بنتيجة 1- 0 بعدما قدم بطولة قوثة وتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، كان منتخب بيرو حقق الفوز على باراجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2021

وتأهل منتخب بيرو من المركز الثانى خلف البرازيل عن المجموعة الثانية وفازت البرازيل برباعية في مباراة الدور الأول ..

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: لودى، سيلفا، ماركينيوس، دانيلو.

الوسط: فريد، كاسيميرو، ريتشارليسون.

الهجوم: نيمار، جبرييل جيسوس، فيرمينو.

ما هو موعد مباراة البرازيل وبيرو ؟

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

تنطلق مباراة البرازيل ضد بيرو الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة .

تنقل بطولة كوبا أمريكا بالكامل حصرياً على بين سبورت القطرية في المنطقة العربية على قنوات

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المصرى اليوم

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