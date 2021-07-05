التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا فى نصف نهائي يورو 2020

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في مباراة يعتبرها متابعي كرة القدم حول العالم نهائي مبكر، يستضيف استاد ويمبلي مواجهة نارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على ويلز وسويسرا وتركيا، ثم تخطى النمسا في دور 16، ثم فاز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

يغيب عن إسبانيا اللاعب بابلو سارابيا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي:

أوناي سيمون - جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا -بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي -داني أولمو - ألفارو موراتا - جيرارد مورينو.