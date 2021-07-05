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حسام حسن يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها مع الاتحاد وخلافه مع إيهاب جلال

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حسام حسن يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها مع الاتحاد وخلافه مع إيهاب جلال حسام حسن يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها مع الاتحاد وخلافه مع إيهاب جلال

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أعرب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية :«حققنا فوزًا مهمًا على فريق مميز، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها نادي الاتحاد السكندري في الفترة الجارية، بسبب الغيابات»، مضيفًا :«أي نادي في العالم أو من الأندية الكبيرة في ، تعرض للظروف التي تعرض لها الاتحاد بغياب 12 لاعبًا من الأساسيين على رأسهم رزاق سيسيه، كريم ممدوح، كريم الديب، بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب، سيتأثر ولن يتحمل تلك الظروف الصعبة».

وأَضاف :«اليوم تعرض خالد الغندور، وهو أحد أبرز لاعبي خط الوسط في مصر للإصابة بكسر في الوجه، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة طويلة، حيث سيجري عملية جراحية خلال الساعات المقبلة»، مضيفًا :«تعودت على العمل في تلك الظروف الصعبة، لكي يظهر عملي للجميع».

وعن الخلافات بينه وبين إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي قال حسام حسن :«هناك احترام متبادل بيينا وهذا طبيعي، كان هناك سوء تفاهم في الفترة الماضية، ولكن في النهاية كلنا إخوات، وكل مدرب يسعى للاجتهاد مع فريقه»، مضيفًا :«دائمًا أكون سعيد للغاية بالنجاحات التي يحققها المدرب المصري، لأنه يستحق الحصول على فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي».

المصرى اليوم

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