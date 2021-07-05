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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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جدول ترتيب الدوري المصري ..تمكن فريق الاتحاد السكندري من هزيمة مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات اليوم الأثنين من منافسات الجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز كما تعادلا وادي دجلة ومصر المقاصة بنتيجة 1-1.

وصعد زعيم الثغر إلى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 41 نقطة من 28 مباراة لعبها فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتواجد المقاصة في المركز الثامن برصيد 37 نقطة ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير بـ23 نقطة.

وكان الأهلي قد انتزع وصافة الدوري المصري بعدما حقق فوزاً عريضاً على سموحة برباعية دون رد ليصل إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد النادي السكندري عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وأصبح جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الفريق النقاط
61
الأهلي 45
المصري 43
الاتحاد السكندري 41
سموحة 40
إنبي 38
طلائع الجيش 37
مصر المقاصة 37
بيراميدز 36
الجونة 36
سيراميكا 33
الإسماعيلي 32
غزل المحلة 32
المقاولون 29
البنك الأهلي 25
أسوان 25
وادي دجلة 23
الإنتاج الحربي 18

المصرى اليوم

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