نائب محافظ سوهاج يتابع تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بالمركز التكنولوجي بالبلينا

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تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة- بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة بحى شرق سوهاج خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

واطمأن «القاضي» على سير العمل بالمنظومة الجديدة، وتفهم العاملين بالمركز التكنولوجى لآليات تطبيقها، موجها بحسن معاملة المواطنين والرد على جميع الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمنظومة، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، لافتا إلى القيام بجولات ميدانية مفاجئة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لمتابعة تطبيق المنظومة وضمان التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

وتفقد نائب المحافظ، انتظام سير العمل بإدارة خدمة المواطنين، حيث تابع العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بحسن استقبال المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، والتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.