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إثيوبيا تُخطر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. ورد فعل عاجل من «الخارجية والري»

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إثيوبيا تُخطر مصر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. ورد فعل عاجل من «الخارجية والري» إثيوبيا تُخطر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. ورد فعل عاجل من «الخارجية والري»

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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان رسمي الاثنين، إن عبدالعاطي وجه خطابا رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ووتابعت: «وزارة الخارجية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس– والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل- بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي».

المصرى اليوم

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