معرض الكتاب جاهز لاستقبال 140 ألف زائر يوميًا

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لاقتراحات اماكن الخروج

قررت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حالية بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميًا بما يمثل 70‎%‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

كما وجهت بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض، وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب، على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها، كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن القرارات تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وشددت على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.