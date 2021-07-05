أخبار عاجلة

وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معرض الكتاب جاهز لاستقبال 140 ألف زائر يوميًا

Print
معرض الكتاب جاهز لاستقبال 140 ألف زائر يوميًا معرض الكتاب جاهز لاستقبال 140 ألف زائر يوميًا

لاقتراحات اماكن الخروج

قررت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حالية بمركز للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميًا بما يمثل 70‎%‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

كما وجهت بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض، وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب، على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها، كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن القرارات تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر في مواجهة أزمة ، وشددت على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك