بعد غياب دام طويلا .. تعرف على موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة

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أعلنت منصة «شاهد vib» الاثنين، عن موعد عرض مسرحية «كوكو شانيل» بطولة الفنانة شريهان ومن تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، والتي من المقرر طرحها 20 يوليو الجاري عبر منصة شاهد vib.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة «شاهد vib» صورًا عبر «إنستجرام»: «النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح، كوكو شانيل برعاية هيئة الترفيه، وتقديم مجموعة MBC من إنتاج العدل جروب ابتداءً من 20 يوليو حصرياً على شاهد vib».

كانت الفنانة شريهان قالت مؤخرا في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «ستعرض مسرحية الأسطورة #كوكو_شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهي منذ سنوات وفترة طويلة جداً ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكوشانيل».

وتابعت: «وما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل!! ..... #شريهان، بالإرادة، الصبر، الإصرار، الأمل، العمل، الضمير، والحب لا يوجد مستحيل #شريهان».

يذكر أن الفنانة شريهان قد عادت منذ سنوات لتقديم عدة مسرحيات، لكنها لم تقدم منها سوى واحدة هي «كوكو شانيل»، التي لم يتم عرضها دون الكشف عن الأسباب، حتى أعلنت عن قرب عرضها اليوم في تغريدتها.