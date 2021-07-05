أخبار عاجلة

وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضوى الشربيني: «البرود وقلة الكلام من مواصفات النضج الذي يأتي بالفراق»

Print
رضوى الشربيني: «البرود وقلة الكلام من مواصفات النضج الذي يأتي بالفراق» رضوى الشربيني: «البرود وقلة الكلام من مواصفات النضج الذي يأتي بالفراق»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، الإثنين، إن من مواصفات النضوج عند الإنسان قلة الكلام وعدم رد الفعل على أحد الأشخاص الذين يحاولون مضايقتك يعتبر نضجا، مشيرة إلى أن هذا النضج يترتب عليه الفراق .

وأضافت رضوى الشربيني عبر «تويتر»: «البرود نضج.. قلة الكلام نضج.. عدم عمل أي رد فعل تجاه حد مضايقك نضج… نضج يأتي بالفراق».

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تسببت تغريده ساخرة لها مؤخرا في جدل، بعدما أكدت للجمهور تعرّضها إلى السحر وليس الحسد فقط، وقالت عبر موقع التغريدات «تويتر»: «لا، حسد إيه بلاش جهل، إحنا معمولنا أعمال».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)

نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)