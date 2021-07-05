رضوى الشربيني: «البرود وقلة الكلام من مواصفات النضج الذي يأتي بالفراق»

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قالت الإعلامية رضوى الشربيني، الإثنين، إن من مواصفات النضوج عند الإنسان قلة الكلام وعدم رد الفعل على أحد الأشخاص الذين يحاولون مضايقتك يعتبر نضجا، مشيرة إلى أن هذا النضج يترتب عليه الفراق .

وأضافت رضوى الشربيني عبر «تويتر»: «البرود نضج.. قلة الكلام نضج.. عدم عمل أي رد فعل تجاه حد مضايقك نضج… نضج يأتي بالفراق».

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تسببت تغريده ساخرة لها مؤخرا في جدل، بعدما أكدت للجمهور تعرّضها إلى السحر وليس الحسد فقط، وقالت عبر موقع التغريدات «تويتر»: «لا، حسد إيه بلاش جهل، إحنا معمولنا أعمال».