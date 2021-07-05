ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربة بصيدليات بنها وقليوب

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شنّت مديرية الصحة بالقليوبية حملة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الصيدليات المخالفة، ضماناً لتوفير مستحضر دوائى آمن للمواطنين بمحافظة القليوبية.

واستهدفت الحملة المرور على بعض الصيدليات في بنها وقليوب، بالتعاون مع مباحث التموبن بالمحافظة للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكثير من المخالفات الدوائيه تنوعت ما بين أدوية تأمين صحى غير مخصصه للبيع وأدوية مستشفيات محظور تواجدها بالصيدليات وأيضا عدد من العبوات الكرتونيه التي بداخلها مراهم وكريمات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربه بصيدليات بنها وقليوب