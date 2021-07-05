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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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يواصل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدافا.

وأقيم اليوم الاثنين مباريتان ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز حيث تعادل وادي دجلة ومصر المقاصة بنتيجة 1-1، فيما تمكن الاتحاد السكندري من تحقيق فوزاً مثيراً على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويجد أحمد ياسر ريان منافسة شرسة من أشرف بن شرقي جناح الذي يمتلك 12 والثلاثي أصحاب الـ11 هدفا (عمر كمال - محمد شريف - أحمد سمير).

وأصحبت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

اللاعب عدد الأهداف
أحمد ياسر ريان 15
أشرف بن شرقي 12
عمر كمال +محمد شريف +أحمد سمير 11

المصرى اليوم

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