أخبار عاجلة

وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن العام: خطط حج هذا العام روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

Print
الأمن العام: خطط حج هذا العام روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الأمن العام: خطط حج هذا العام روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية
يشارك بقوة كافية لمنع المخالفين من دخول المشاعر وتأدية ضيوف الرحمن نسكهم

الأمن العام: خطط حج هذا العام روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

أوضح المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أن ‏وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا قد اعتمد ‏الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج هذا العام وروعي في إعدادها البروتوكولات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار وباء ‏بين الحجاج أو العاملين ومقدمي الخدمة لهم وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وأضاف: ‏‏الجديد في هذه الخطط أنها تراعي الإجراءات والبروتوكولات الصحية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين للخروج به في موسم حج ناجح.

وحول إعداد رجال الأمن المشاركين في تغطية حج هذا العام، قال العميد الشويرخ إن الأمن العام يشارك بقوة كافية تتواءم مع تغطية خطط الحج ومنع المخالفين لأنظمة الحج من دخول المشاعر، وأيضا تطبيق البروتوكولات الصحية بكفاءة عالية، من حيث تفويجهم وركوبهم الباصات حتى وصولهم إلى صحن المطاف أو المسعى ووصولاً إلى جسر الجمرات وتأديتهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا