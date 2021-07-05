تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا لمواجهة إسبانيا فى نصف نهائي يورو 2020

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في مباراة يعتبرها متابعي كرة القدم حول العالم نهائي مبكر، يستضيف استاد ويمبلي مواجهة نارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على ويلز وسويسرا وتركيا، ثم تخطى النمسا في دور 16، ثم فاز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وسيغيب عن إيطاليا المدافع ليوناردو سبينازولا بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلجيكا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب روبيرتو مانشيني بالتشكيل الآتي:

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا