انجلترا والدنمارك .. أصحاب الارض فى مواجهة الطموح .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

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بحثا عن الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، يواجه منتخب إنجلترا نظيره الدنمارك، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

وتأهل منتخب انجلترا إلى دور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب أوكرانيا بنتيجة 4-0 في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد الفوز على المنتخب التشيكي بنتيجة 2-1.

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020

وتقام مباراة إنجلترا والدنمارك الأربعاء 7 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020

من المقرر أن تنقل مباراة إنجلترا والدنمارك على قناة beIN Sports HD 1 Max على الهواء مباشرة.