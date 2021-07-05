صقر يتابع العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2 في السويس

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أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن العمل على قدم وساق في مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة لخدمة للمواطنين، مؤكدا على اننا بدأنا العمل في رصف عدد من الشوارع بمدن الاسكان التعاوني بمدينة السلام 1 والسلام 2 وقريبا بمدينة حوض الدرس والكبانون، وذلك بعد موافقة السيد رئيس الوزراء، مؤكدا على الجمعية الاتحادية التعاونية وأهالي سكان هذه المدن المساهمة في استكمال ما بداته المحافظة من اجل راحة السكان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للسيد المحافظ بشارع جمال عبدالناصربمدينة السلام2 بحي عتاقة والتي رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظةوالعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة للشارع والتي تشمل رفع الاشغالات والتعديات وتدعيم شبكة والصرف الصحي والانارة العامة وأعمال الرصف رصف بطول1500متراتجاهين ومتوسط عرض الشارع 40 مترا وجزيرة وسطي ومدشبكات مياه بطول 3.5 كم لحل مشكلة المياة بمدينة السلام بشكل جذري، وتغيير خطوط المتهالكة المصنوعة من مادة الاستبيوس بخطوط جديدة مطابقة للمواصفات.

كما تفقد صقر ومرافقيه شارع حسين الدسوقي بطول 1000متر والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 2وطريق مصر السويس وطريق مصر ايران ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة للوقوف على اعمال تطويره ورصف لخدمة الاهالي وسكان المنطقة والمركز الطبي بالسلام ومركز الشباب والموقف الاقليمي لسيارات الأجرة.

كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجامعة بطول 1500متر ومتوسط عرض يتراوح بين 20 مترًا 40 مترًا، والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 1 وطريق مصر السويس وشوارع مدينة المستقبل 1 والمستقبل2 والموقف الأقليمي مناطق بحي فيصل.

وشددّ المحافظ على حي فيصل استمرار أعمال إزالة التعديات والإشغالات وعمل محاضرللمخالفين وتحويلهم للنيابة، مشددا على المواطنين الحفاظ على ما يتم تطويره والنظافة العامة والشكل الجمالي للسويس.

وتفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، منطقة عرب المعمل بحي عتاقة لمتابعة اعمال التطوير بها، مشيرا إلى انه جاري حاليا أعمال تطوير ورصف عدد من شوارع عرب المعمل، مشيرًا إلى انه قد انتهينا من إقامة مشروعين كبيرين للصرف الصحي بعرب المعمل وذلك لخدمة عدد السكان الكبير بها بعد غياب سنوات طويلة لم يتم تطويرها.

صقر يتابع العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2ومنطقة عرب المعمل بالسويس

صقر يتابع العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2ومنطقة عرب المعمل بالسويس

صقر يتابع العمل بمشروعات الرصف والتطوير لشوارع مدينتي السلام 1 و2ومنطقة عرب المعمل بالسويس