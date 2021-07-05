«تعليم قوص» يكرم 43 طالبًا وطالبة ضمن أوائل الشهادة الإعدادية

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كرمت إدارة قوص التعليمية مساء الإثنين ٤٣ طالبا وطالبة ضمن أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم ٤٩٨ والذين أعلن عنهم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بحسب الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية .

شهد حفل التكريم العميد خالد فوزي رئيس مركز ومدينة قوص، والانبا بيمن أسقف قوص ونقادة.

تكريم اوائل الشهاده الاعداديه بقوص

تكريم اوائل الشهاده الاعداديه بقوص

وتضمن الحفل عدة فقرات فنية لإدارة الخدمات والأنشطة وتضمن الحفل تسليم الطلبة والطالبات المتفوقين شهادات تقدير من إدارة قوص التعليمية وهدايا عينية.

تكريم اوائل الشهاده الاعداديه بقوص