ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يقترن بنجوم الثريا السبع غدًا الثلاثاء بسماء الوطن العربي

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يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس غدَا الثلاثاء، هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا الذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر بالنسبة للراصد، ولكن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

ظاهرة فلكية نادرة: القمر يقترن بنجوم الثريا السبع غداً الثلاثاء ويمكن رؤيتها عبر المنظار

وأوضح أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بسهولة عبر المنظار، متابعًا أن نجم الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، لافتًا إلى أن ما يخص النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن نجم الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

وقال في بيان: «بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس».

يشار إلى أن عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن ولكن تم إبرازه لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.

معلومات عن نجم الثريا

ونجم الثريا والتي يطلق عليها الشقيقات السبع، أو العنقود، هي عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكب الثور، ويعتبر من ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، حيث يستطيع معظم الناس تمييز ستة من نجوم العنقود بالعين المجردة.

وفي عام 1579م رسم الفلكي مايكل مايستلن 11 نجم من نجوم الثريا ووضعهم في أماكنهم الصحيحة دون استخدام ميكروسكوب، في عام 1885 التقطت أول صورة لنجم الثريا عن طريق غاليليو غاليلي الذي كان أول من رصد الثريا بواسطة ميكروسكوب، وفي عام 2007 تم رصد الثريا بـ الأشعة تحت الحمراء من خلال ميكروسكوب سبيتزر الفضائي، وساعدت الصور التي تم التقاطها على اكتشاف بعض الأجسام البنية، وبعض الأقراص الكوكبية حول نجوم الثريا، والتي كشفت فيما بعد بوجود كواكب في العنقود.

مواصفات نجم الثريا

وبحسب موقع «استرونمى ماجازين»، فإن العنقود يتكون من نجوم زرقاء ساخنة، تكونت قبل حوالي 100 مليون سنة من سحابة جزيئية، وكان العرب قديمًا يتباركون به وبنوره وينبهرون كونه واضح الظهور.

ومن أهم المعلومات عن نجم الثريا:

- نجم الثريا موجود على مساحة تعادل أربعة أضعاف حجم القمر البدر، لكن كثافة النجوم منخفضة عن العناقيد الأخرى.

- نسج الإغريق حولها بعض الأساطير فصوروها كأنها سبع أخوات.

- يحتوي على الكثير من النجوم في السماء والتي يزيد عددها عن 500 نجم.

- يمكن رؤية ستة أو سبعة نجوم من العنقود بالعين المجردة.

نجم الثريا عند العرب

- في الخريطة أثناء تحرك كوكبة الثور في السماء يظهر نجم الدبران والمعروف باسم Aldebaran – وهو نجم ضمن برج الثور- كأنه يتبع الثريا.

- كان العرب يسمونها باسمها لأنهم يتباركون بها عند ظهورها وكانوا يعتقدون إن المطر الذي ينزل أثناء شروقها أو غروبها فأنه يجلب الثروة.

- قام العرب بتقسيم المناطق التي يمر فيها القمر إلى ثمانية وعشرين منطقة والمسافات المتساوية بينهم أسموها منازل القمر.

- كانت الثريا هي المنزل الثالث من منازل القمر، وكانت ست نجوم منها تُرى بالعين المجردة، وكانت نجومها متقاربة لذلك شبهوها بعنقود العنب، ولأنهم يتبعوها أثناء الدورة الظاهرية للكرة السماوية فسموهم كلهم نجم الدبران والتى أصبحت معروفة بنجوم الثريا.