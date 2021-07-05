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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر أنتجت لقاح كورونا بدقة عالية وكفاءة متناهية.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تسير بخطة متكاملة لتوفير العلاج الخاص بالأمراض النادرة، ولفت إلى أنه كان من المهم البحث عن مصادر متعددة لتوفير اللقاح، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قدم كل الدعم من أجل توطين صناعة لقاح كورونا في مصر.

وأكد تاج الدين أن لقاح كورونا يحد من انتشار الفيروس ويقلل من حدته ومضاعفاته الخطيرة، مضيفا: «سوف نسمع قريبا عن إنتاج أدوية أورام وعلاجات أخرى متقدمة».

واستطرد أن مصر تمتلك بنية تحتية مؤسسية قابلة للتطوير والاستفادة من إمكانياتها، كما تمتلك بنية بشرية مدربة في شتى المجالات.

وتابع: «السلالات المتحورة مثل دلتا لم تصل إلى مصر»، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفحص كل القادمين من البلدان التي تنتشر فيها هذه السلالات.

واستكمل: «لا يوجد داعي لعدم إعلان أي شيء مثل وجود سلالات جديدة، حيث إن هذه الأمور لو حدثت فليس لأحد ذنب فيها أو تسبب في هذا».

ولفت تاج الدين إلى أن اليابان تتحدث الآن عن الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مضيفا: «تداعيات الغلق الكلي في ضوء الإجراءات الاحترازية تكون اجتماعية واقتصادية وإنسانية ونفسية ولكنها أهون من أي موجة جديدة للفيروس تضر بالمجتمع ككل»، منوها بأن الفتح الكامل للبلدان دون إجراءات احترازية مشددة يظل أمر غير محبذ في هذه الفترة.