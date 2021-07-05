الأرجنتين وكولومبيا تحت شعر مكافأة ميسي.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تحت شعر مكافأة ميسي، يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا بالبرازيل.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز على الإكوادور في ربع النهائي بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك بعد أن تأهل من المجموعة الأولى كمتصدر برصيد 10 نقاط.

فيما حصد المنتخب الكولومبي المركز الثالث في المجموعة الثانية، وواجه أوروجواي في ربع النهائي وفاز بركلات الترجيح 4-2.

ويأمل المنتخب الأرجنتينى في الفوز والوصول للمباراة النهائية لتحقيق البطولة ومكافأة ليونيل ميسي، اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي لم يحقق أي بطولة مع منتخب التانجو الأول طوال مسيرته.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا 2021

وتقام مباراة الأرجنتين والإكوادور الأربعاء 7 يوليو، على ملعب ماني جارينشا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنيتن وكولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا 2021

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max على الهواء مباشرة.

وينتظر الفائز من تلك المواجهة المتأهل من مباراة البرازيل وبيرو المقرر إقامتها عند الواحدة صباح الثلاثاء، في نهائي كوبا أمريكا 2021، لتحديد البطل الجديد للمسابقة القارية الكبرى.