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نجم السابق يُهاجم حسين لبيب بسبب صرف المعاشات ويشكر

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نجم الزمالك السابق يُهاجم حسين لبيب بسبب صرف المعاشات ويشكر مرتضى منصور نجم السابق يُهاجم حسين لبيب بسبب صرف المعاشات ويشكر

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أكد وحيد كامل نجم ومنتخب السابق، أن هناك أزمة بالمعاشات الخاصة بنجوم الزمالك القدامى منذ رحيل عن النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» :«في عهد المستشار مرتضى منصور كان هناك معاش خاص لكل نجوم نادي الزمالك، وكل شخص كان يحصل على ما يكفية، وهذا حق أصيل لهم لأنهم أعطوا للنادي كثيرا».

وأكمل:«تم إعلان رحيلي عن قطاع الناشئين بالنادي في فترة مرتضى منصور ولما علم بالأمر أرسل لي دعوة من أجل معرفة ما أريدة وقرر أن يتم تخصيص معاش كامل لي ولنجوم الزمالك القدامى».

وأردف:«ذهبت أمس لنادي الزمالك وجلست مع حسين لبيب من أجل الوصول لحل، ولكن أكد لي أن هذا الأمر لن يحدث ولن يتم صرف معاشات مرة آخرى، وهذا كان قرار اللجنة الماضية أيضا برئاسة عماد عبدالعزيز».

واختتم:«أتمنى أن يتدخل وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر لأن هناك أسر كثيرة تضررت من هذا الأمر ويجب الإهتمام بنجوم الزمالك القدامى الذين أعطوا للنادي كثيرا».

المصرى اليوم

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