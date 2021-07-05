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في الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي، قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة إن والدتها زارت كل أصدقائها قبل يومين من إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت أميرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، آخر وصايا والدتها الراحلة، موضحة: قالت لي خلى بالك من نفسك وحبي نفسك.. وبدعي ربنا يديم على والدتي حب الناس».

وأشارت إلى أن العام الذي رحلت خلاله والدتها كان صعبا للغاية، عليها وعلى باقى أفراد الأسرة وكل محبيها، مستطردة: «والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس كورونا بحوالي 48 ساعة زارت عددا كبيرا من صديقاتها».