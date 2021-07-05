بالأسماء.. 4 أفلام جديدة على منصة شاهد الرقمية في يوليو

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تبدأ منصة شاهد الرقمية يوليو الجاري عرض الفيلم الكوميدي «وقفة رجالة»، بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقى، العمل الذي حقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر السينما، بمشاركة كل من محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وكذلك سوف يتم عرض فيلم «نادي الرجال السري»، بطولة كريم عدالعزيز، الذي يعود من خلاله للكوميديا في اطار لايت يعتمد على المواقف المضحكة، استعان خلاله بالفنانة غادة عادل وبيومي فؤاد وماجد الكدواني ونسرين طافش ليشاركوه البطولة، من اخراج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن وتار.

وتشهد خريطة يوليو عرض فيلم «الحوت الأزرق» بطولة علاء مرسي، أحمد سلامة، جمال فؤاد، راندا البحيري، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسني شتا وهو تأليف أسامة حسام الدين.

وكذلك سيتم عرض فيلم «يوم وليلة» تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة.