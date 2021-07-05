إيطاليا وإسبانيا فى نصف نهائي يورو 2020 .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

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في مباراة يعتبرها متابعي كرة القدم حول العالم نهائي مبكر، يستضيف استاد ويمبلي مواجهة نارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على ويلز وسويسرا وتركيا، ثم تخطى النمسا في دور 16، ثم فاز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة يورو 2020

وتقام مباراة إيطاليا وإسبانيا الثلاثاء 6 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد ويمبلي

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة يورو 2020

من المقرر ان تنقل مباراة إيطاليا وإسبانيا على قناة beIN Sports HD 1 Max على الهواء مباشرة