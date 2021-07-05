أخبار عاجلة

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عوض تاج الدين: شركة مصرية وقعت اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا الروسي محليا

Print
عوض تاج الدين: شركة مصرية وقعت اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا الروسي محليا عوض تاج الدين: شركة مصرية وقعت اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا الروسي محليا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن شركة مصرية وقعت مع اتفاقية لإنتاج اللقاح الروسي محليا، مؤكدا أن خطوط الإنتاج في شركة «فاكسيرا» جاهزة لإنتاج لقاحات كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح وجه بتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة لإنتاج لقاح كورونا، كما وجه بتوفير كل الأدوية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وتابع: «لدينا منظومة متكاملة ساهمت في الحد من انتشار »، مشددا على أن لم تقصر في توفير اللقاحات ولكن هناك صراع كبير عليها.

ونوه مستشار الرئيس بأن الإنتاج العالمي للقاحات لم يكن كافيا لكل دول العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري