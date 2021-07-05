عوض تاج الدين: شركة مصرية وقعت اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا الروسي محليا

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قالت الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن شركة مصرية وقعت مع روسيا اتفاقية لإنتاج اللقاح الروسي محليا، مؤكدا أن خطوط الإنتاج في شركة «فاكسيرا» جاهزة لإنتاج لقاحات كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة لإنتاج لقاح كورونا، كما وجه بتوفير كل الأدوية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وتابع: «لدينا منظومة متكاملة ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا»، مشددا على أن مصر لم تقصر في توفير اللقاحات ولكن هناك صراع كبير عليها.

ونوه مستشار الرئيس بأن الإنتاج العالمي للقاحات لم يكن كافيا لكل دول العالم.