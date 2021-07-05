مستشار الرئيس: الدولة ستوفر حقن ضمور العضلات لـ15 طفلاً

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه توجد حالات مصابة بضمور العضلات في مصر.

وأوضح مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك 15 حالة مصابة بالضمور العضلي تحتاج إلى حقن وسيتم توفير العلاج لها من صندوق «تحيا مصر».

وواصل: «الحقن تأتي بنتيجة لمصابي ضمور العضلات قبل بلوغ العامين، ولكن من تجاوز العامين فإن الحصول على الحقن غير مجدٍ بالنسبة لهم، ولهؤلاء برامج علاجية خاصة بهم تسعى الدولة لتوفيرها».

وتابع: «ضمور العضلات يعني شللا في العضلات تجعل المريض مصابا بوهن شديد وغير قادر على استخدام العضلات».

في سياق آخر، قال تاج الدين إن عدد من حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا اقترب من 5 ملايين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في أعدادهم.

وأشار إلى أن مصر لم تشهد ظهور مضاعفات شديدة أو خطيرة على من تلقى لقاح كورونا، مؤكدا وجود تناقص شديد في الأعداد المصابة بالفيروس.

وشدد على أن هناك بعض الدول في العالم تشهد طفرات في فيروس كورونا ما يستوجب علينا في مصر الاستمرار في الاحتياط والاحتراز واتباع كل التعليمات والتعامل مع كل الأمور بحرص شديد.