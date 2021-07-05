أخبار عاجلة

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار الرئيس: الدولة ستوفر حقن ضمور العضلات لـ15 طفلاً

Print
مستشار الرئيس: الدولة ستوفر حقن ضمور العضلات لـ15 طفلاً مستشار الرئيس: الدولة ستوفر حقن ضمور العضلات لـ15 طفلاً

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه توجد حالات مصابة بضمور العضلات في .

وأوضح مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك 15 حالة مصابة بالضمور العضلي تحتاج إلى حقن وسيتم توفير العلاج لها من صندوق «تحيا مصر».

وواصل: «الحقن تأتي بنتيجة لمصابي ضمور العضلات قبل بلوغ العامين، ولكن من تجاوز العامين فإن الحصول على الحقن غير مجدٍ بالنسبة لهم، ولهؤلاء برامج علاجية خاصة بهم تسعى الدولة لتوفيرها».

وتابع: «ضمور العضلات يعني شللا في العضلات تجعل المريض مصابا بوهن شديد وغير قادر على استخدام العضلات».

في سياق آخر، قال تاج الدين إن عدد من حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا اقترب من 5 ملايين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في أعدادهم.

وأشار إلى أن مصر لم تشهد ظهور مضاعفات شديدة أو خطيرة على من تلقى لقاح كورونا، مؤكدا وجود تناقص شديد في الأعداد المصابة بالفيروس.

وشدد على أن هناك بعض الدول في العالم تشهد طفرات في ما يستوجب علينا في مصر الاستمرار في الاحتياط والاحتراز واتباع كل التعليمات والتعامل مع كل الأمور بحرص شديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك